Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января

02.01.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили 5 038 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 2 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Он также уточнил, что за сутки выздоровели от COVID-19 2 606 человек, зафиксирован 51 летальный случай.

В течение суток проведены 17 930 тестирований, в том числе методом ПЦР - 14 975, методом ИФА - 2 955.

С начала эпидемии в Украине лабораторно были подтверждены 1 069 517 случаев COVID-19.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев – 112 649 случаев;

Винницкая область – 22 801 случай;

Волынская область – 33 312 случая;

Днепропетровская область – 59 293 случаи;

Донецкая область – 37 198 случаев;

Житомирская область – 39 982 случая;

Закарпатская область – 28 407 случаев;

Запорожская область – 54 717 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;

Киевская область – 60 238 случаев;

Кировоградская область – 8 544 случая;

Луганская область – 10 923 случая;

Львовская область – 62 130 случаев;

Николаевская область – 31 705 случаев;

Одесская область – 71 889 случаев;

Полтавская область – 36 733 случая;

Ровненская область – 41 503 случая;

Сумская область – 41 350 случаев;

Тернопольская область – 34 275 случаев;

Харьковская область – 70 212 случая;

Херсонская область – 18 044 случая;

Хмельницкая область – 39 932 случаи;

Черкасская область – 39 481 случай;

Черновицкая область – 40 357 случаев;

Черниговская область – 30 353 случая.