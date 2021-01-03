Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января

03.01.2021 10:00

В Украине за сутки выявили 4576 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 3 января.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370).

Всего в Украине зафиксировали уже 1074093 случаев COVID-19. При этом выздоровели уже 728865 человек (накануне - 6 250), а скончались 18854 украинцев (накануне - 123).

Ситуация с COVID-19 в регионах за минувшие сутки:

г. Киев — 370 случаев;

Винницкая область — 66 случаев;

Волынская область — 93 случая;

Днепропетровская область — 404 случая;

Донецкая область — 200 случаев;

Житомирская область — 25 случаев;

Закарпатская область — 78 случаев;

Запорожская область — 301 случай;

Ивано-Франковская область — 99 случаев;

Киевская область — 303 случая;

Кировоградская область — 22 случая;

Луганская область — 85 случаев;

Львовская область — 433 случая;

Николаевская область — 454 случая;

Одесская область — 426 случаев;

Полтавская область — 197 случаев;

Ровенская область — 75 случаев;

Сумская область — 147 случаев;

Тернопольская область — 59 случаев;

Харьковская область — 68 случаев;

Херсонская область — 115 случаев;

Хмельницкая область — 14 случаев;

Черкасская область — 244 случая;

Черновицкая область — 146 случаев;

Черниговская область — 152 случая.