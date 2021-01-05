- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января10:00
- 5 января в Украине начинается регистрация на пробное ВНО17:00
- В Полтавской области жители перекрыли трассу из-за повышения тарифа на газ16:00
- МОЗ расширило список стран "красной" зоны12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января13:00
- Введено бесплатное питание для детей погибших защитников Украины17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января13:00
- В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов09:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января
5334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника, сообщает министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
По его данным, также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1280 человек;
- летальных случаев - 202;
- выздоровели - 13 850 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 083 585 человек;
- выздоровели - 747 408 человек;
- летальных исходов - 19 129;
- проведено ПЦР-тестов - 5 645 178.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 5 января:
Киев - 114 369 (+846 за сутки);
Винницкая область - 22 997 (+76);
Волынская область - 33 574 (+86);
Днепропетровская область - 60 251 (+320);
Донецкая область - 37 829 (+269);
Житомирская область - 40 175 (+77);
Закарпатская область - 28 600 (+65);
Запорожская область - 55 964 (+418);
Ивано-Франковская область - 43 753 (+61);
Киевская область - 61 108 (+266);
Кировоградская область - 8 598 (+25);
Луганская область - 11 053 (+33);
Львовская область - 63 286 (+371);
Николаевская область - 32 560 (+87);
Одесская область - 73 282 (+682);
Полтавская область - 37 575 (+376);
Ровенская область - 41 769 (+137);
Сумская область - 41 595 (+59);
Тернопольская область - 34 459 (+53);
Харьковская область - 70 656 (+313);
Херсонская область - 18 318 (+84);
Хмельницкая область - 40 012 (+40);
Черкасская область - 40 401 (+376);
Черновицкая область - 40 764 (+127);
Черниговская область - 30 637 (+87).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Составлена карта распределения переселенцев по Украине09:00
- Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО15:00
- В Станице Луганской из-за COVID-19 закрылся районный миграционный отдел14:00
- В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии13:00
- В "ДНР" возобновили работу ДФС09:00
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января17:00
- Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину13:00
- Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц11:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей17:00
- 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января10:00
- Составлена карта распределения переселенцев по Украине09:00
- В Англии объявлен локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса08:00
- 5 января в Украине начинается регистрация на пробное ВНО17:00
- В Полтавской области жители перекрыли трассу из-за повышения тарифа на газ16:00
- Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО15:00
- В Станице Луганской из-за COVID-19 закрылся районный миграционный отдел14:00
- В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии13:00
- МОЗ расширило список стран "красной" зоны12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января11:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей
- В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 января
- В "ДНР" возобновили работу ДФС
- Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января
- В Польше вакцинация началась со скандала
- Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей