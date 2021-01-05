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В Минздраве уточнили правила январского локдауна

05.01.2021 12:00
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В Минздраве уточнили правила январского локдауна

В Минздраве уточнили список товаров, которыми можно будет торговать во время ужесточения карантина с 8 по 25 января. Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Минздрава перечислил список товаров, которыми можно будет торговать с 0:00 8 января до 0:00 25 января.
"Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами для защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может осуществляться только при осуществлении адресной доставки заказов", - отметил министр.
По словам Степанова, был вопрос относительно бытовой химии, сегодня на заседании Кабмина сделают уточнение относительно торговли этой группой товаров.



Теги: торговля, карантин, COVID-19
 
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