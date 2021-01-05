В Минздраве уточнили правила январского локдауна

05.01.2021 12:00

В Минздраве уточнили список товаров, которыми можно будет торговать во время ужесточения карантина с 8 по 25 января. Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава перечислил список товаров, которыми можно будет торговать с 0:00 8 января до 0:00 25 января.

"Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами для защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может осуществляться только при осуществлении адресной доставки заказов", - отметил министр.

По словам Степанова, был вопрос относительно бытовой химии, сегодня на заседании Кабмина сделают уточнение относительно торговли этой группой товаров.