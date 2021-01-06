Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

06.01.2021 08:00

Кабинет министров добавил бытовую химию и печатную прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах во время локдауна с 8 по 24 января, заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире Украина 24, передает НВ.

Такое решение приняли на внеочередном заседании Кабмина 5 января. «Конкретизировать список товаров» предложил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобретать», — сказал Мокан.

По его словам, изменение дат локдауна не рассматривали.