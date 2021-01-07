Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января

07.01.2021 11:00

8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Об этом в четверг, 7 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2567 человек;

летальных случаев — 148;

выздоровели — 11 316 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 54 438 (в том числе методом ПЦР — 37 287, методом ИФА — 17 151).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 099 493 человека;

выздоровели — 773 214 человек;

летальных случаев — 19 505;

проведения ПЦР-тестов — 5 717 403.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 731 случай;

Винницкая область — 250 случаев;

Волынская область — 142 случая;

Днепропетровская область — 414 случаев;

Донецкая область — 572 случая;

Житомирская область — 463 случая;

Закарпатская область — 111 случаев;

Запорожская область — 509 случаев;

Ивано-Франковская область — 137 случаев;

Киевская область — 480 случаев;

Кировоградская область — 82 случая;

Луганская область — 331 случай;

Львовская область — 288 случаев;

Николаевская область — 411 случаев;

Одесская область — 694 случаев;

Полтавская область — 389 случаев;

Ровенская область — 326 случаев;

Сумская область — 505 случаев;

Тернопольская область — 198 случаев;

Харьковская область — 599 случаев;

Херсонская область — 147 случаев;

Хмельницкая область — 411 случаев;

Черкасская область — 233 случая;

Черновицкая область — 161 случай;

Черниговская область — 413 случаев.