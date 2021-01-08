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В Украине начался локдаун. Полный список ограничений

08.01.2021 10:00
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В Украине начался локдаун. Полный список ограничений

Правительство не стало отменять и переносить анонсируемый ранее зимний жесткий карантин и уже в полночь 8 января в силу вступили ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января включительно, сообщает СТРАНА.ua.
В этот период в стране будет запрещено:

  • посещение образовательных учреждений, кроме детских садов;
  • работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
  • работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");
  • прием посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;
  • работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");
  • работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями);
  • работа рождественских ярмарок.

В то же время во время действия жестких карантинных ограничений в Украине разрешается:

  • работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;
  • торговля продовольственными товарами;
  • торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами;
  • торговля средствами гигиены, средствами связи, товарам бытовой химии, прессой и кормом для животных;
  • техническое обслуживание и ремонт авто;
  • работа АЗС (без зоны питания);
  • работа финансовых учреждений (банков);
  • работа почтовых операторов;
  • работа отелей (зоны общественного питания будут работать в них с 06:00 до 11:00);
  • спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.


Теги: Украина, запрет, карантин, COVID-19
 
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