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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января

09.01.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января

В Украине за сутки выявили 4846 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 1110015 случаев. Об этом сообщает Минздрав в субботу, 9 января.
При этом выздоровели уже 786306 человек (накануне - 7961), а скончались 19668 украинцев (накануне - 80).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 344
Винницкая область - 61
Волынская область - 108
Днепропетровская область - 471
Донецкая область - 189
Житомирская область - 179
Закарпатская область - 55
Запорожская область - 456
Ивано-Франковская область - 133
Киевская область - 375
Кировоградская область - 40
Луганская область - 149
Львовская область - 262
Николаевская область - 416
Одесская область - 299
Полтавская область - 160
Ровенская область - 80
Сумская область - 160
Тернопольская область - 70
Харьковская область - 223
Херсонская область - 44
Хмельницкая область - 47
Черкасская область - 353
Черновицкая область - 147
Черниговская область - 25.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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