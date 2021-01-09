- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января15:00
- В Украине начался локдаун. Полный список ограничений10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января11:00
- Власти Тернополя отказались вводить локдаун10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января11:00
- Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу во время локдауна08:00
- Укрзализныця запускает 19 "рождественских" поездов в Карпаты17:00
- Социологи опубликовали свежий рейтинг партий и политиков16:00
- В Минздраве уточнили правила январского локдауна12:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января
В Украине за сутки выявили 4846 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 1110015 случаев. Об этом сообщает Минздрав в субботу, 9 января.
При этом выздоровели уже 786306 человек (накануне - 7961), а скончались 19668 украинцев (накануне - 80).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 344
Винницкая область - 61
Волынская область - 108
Днепропетровская область - 471
Донецкая область - 189
Житомирская область - 179
Закарпатская область - 55
Запорожская область - 456
Ивано-Франковская область - 133
Киевская область - 375
Кировоградская область - 40
Луганская область - 149
Львовская область - 262
Николаевская область - 416
Одесская область - 299
Полтавская область - 160
Ровенская область - 80
Сумская область - 160
Тернопольская область - 70
Харьковская область - 223
Херсонская область - 44
Хмельницкая область - 47
Черкасская область - 353
Черновицкая область - 147
Черниговская область - 25.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Боевики ОРДО сорвали ремонт водопровода Горловка-Торецк09:00
- Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком13:00
- Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР09:00
- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января16:00
- На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв14:00
- В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ16:00
- В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"15:00
- В ОРДЛО зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19 за сутки13:00
- В оккупированной Горловке сгорел храм12:00
- В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января10:00
- Боевики ОРДО сорвали ремонт водопровода Горловка-Торецк09:00
- Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против 16 мутаций COVID-1917:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января15:00
- Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком13:00
- Число жертв беспорядков в Вашингтоне возросло до 511:00
- В Украине начался локдаун. Полный список ограничений10:00
- Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР09:00
- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января16:00
- На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв14:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО
- В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ
- В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"
- Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР
- В оккупированной Горловке сгорел храм
- Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января
- В Украине начался локдаун. Полный список ограничений
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января
- На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв
- Сегодня состоится премьера сериала об "украинском Шерлоке" (ВИДЕО)