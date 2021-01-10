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16 населенных пунктов остались без газа из-за взрыва газопровода на Полтавщине
Вследствие взрыва на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" вблизи Лубен прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Отключено ГРС "Вишневое" в результате чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов (около 3 тыс. 500 абонентов) Лубенского района", - говорится в сообщении ГСЧС.
Также отмечается, что по состоянию на 21 час 45 мин. на месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей. С целью выявления в воздухе превышения опасных веществ проводятся замеры воздуха в рядом расположенных населенных пунктах.
Всего на месте происшествия привлечены 71 человек и 15 единиц техники, из них от ГосЧС 45 человек личного состава и 10 единиц техники ГосЧС.
Теги: взрыв, Полтавская область, газопровод
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