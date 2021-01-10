Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января

10.01.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 011 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки госпитализировали 2 100 человек, летальных случаев - 99, выздоровели - 5 292 человека.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 115 026 человек, 19 767 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 791 598 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 404

Винницкая область - 69

Волынская область - 124

Днепропетровская область - 240

Донецкая область - 186

Житомирская область - 111

Закарпатская область - 49

Запорожская область - 207

Ивано-Франковская область - 74

Киевская область - 405

Кировоградская область - 85

Луганская область - 142

Львовская область - 326

Николаевская область - 327

Одесская область - 446

Полтавская область - 175

Ровенская область - 159

Сумская область - 149

Тернопольская область - 150

Харьковская область - 344

Херсонская область - 141

Хмельницкая область - 185

Черкасская область - 302

Черновицкая область - 151

Черниговская область - 60.