Последние новости раздела
- Синоптики предупредили жителей Украины о морозах12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 января11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января11:00
- 16 населенных пунктов остались без газа из-за взрыва газопровода на Полтавщине09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января15:00
- В Украине начался локдаун. Полный список ограничений10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 января11:00
- Власти Тернополя отказались вводить локдаун10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января11:00
Синоптики предупредили жителей Украины о морозах
11.01.2021 12:00
В Украине на протяжении недели, 11-15 января, ожидается морозная погода и осадки в виде снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает НВ.
Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. Ночью температура снизится до -14 -20 градусов.
13 января на юго-востоке Украины ожидается мокрый снег, снег и дождь. Погоду усложнит также налипание мокрого снега, гололед и штормовой ветер.
Дальше осадки распространятся на восточные, а также Днепропетровскую, Сумскую и Запорожскую области.
Снег 13 и 14 января также возможен в северных и западных областях.
Теги: снег, мороз, прогноз погоды
Читайте также:
- Донецк ожидают морозные и ветреные выходные
- В Украине на Рождество будет холодно и снежно
- В Мариуполе готовятся к визиту циклона с ветром и морозом
- Синоптики рассказали, что ждет украинцев в новогоднюю ночь
- Народный синоптик прогнозирует украинцам морозный и снежный декабрь
- В Донецкой области все дороги открыты для проезда
- В ОРДО возобновили "комендантский час"10:00
- На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва09:00
- Гумкоридор в Еленовке возобновит работу 11 января15:00
- В ОРЛО отменили автоматическое продление срока временного ввоза/вывоза транспортных средств17:00
- Жители двух районов Мариуполя остались без света и тепла15:00
- Менее 80 человек воспользовались гумкоридором в Еленовке 8 января13:00
- В ОРДО анонсировали открытие на КПП "Успенка" магазина Duty Free11:00
- Боевики ОРДО сорвали ремонт водопровода Горловка-Торецк09:00
- Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком13:00
- Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР09:00
- Синоптики предупредили жителей Украины о морозах12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 января11:00
- В ОРДО возобновили "комендантский час"10:00
- На водопроводе "Горловка-Торецк" выявлено 4 порыва09:00
- В Израиле начался второй этап вакцинации от коронавируса08:00
- Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации17:00
- Гумкоридор в Еленовке возобновит работу 11 января15:00
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 января13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января11:00
- Cнежный шторм в Испании привел к гибели 4 человек (ВИДЕО)10:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- В ОРЛО отменили автоматическое продление срока временного ввоза/вывоза транспортных средств
- Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР
- В ОРДО анонсировали открытие на КПП "Успенка" магазина Duty Free
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 января
- В Украине начался локдаун. Полный список ограничений
- Боевики ОРДО сорвали ремонт водопровода Горловка-Торецк
- Жители двух районов Мариуполя остались без света и тепла
- Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации
- Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком
- В ОРДО возобновили "комендантский час"