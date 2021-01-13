С 14 января предпринимателей будут штрафовать за отсутствие масок у посетителей

13.01.2021 17:00

С завтрашнего дня в Украине начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно закону, штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 грн.

"Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

В частности штрафы грозят за:

- пропуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых масок, респираторов;

- за непринятие мер в отношении лица, которое находится без средств индивидуальной защиты;

- обслуживание клиентов без средств защиты.

Закон вступит в силу 14 января.