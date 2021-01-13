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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января
В Украине за последние 24 часа выявили 6 409 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в среду, 13 января.
В частности, заболели 187 детей и 367 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали – 2564 человека, летальных случаев – 195, выздоровели – 14 503 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 130 839 человек, скончались 20 214 пациентов, а выздоровели – 826 871 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 211
Волынская область - 143
Днепропетровская область - 105
Донецкая область - 189
Житомирская область - 101
Закарпатская область - 100
Запорожская область - 529
Ивано-Франковская область – 134
Киев - 906
Киевская область - 280
Кировоградская область - 117
Луганская область - 228
Львовская область - 277
Николаевская область - 172
Одесская область - 513
Полтавская область - 356
Ровенская область - 235
Сумская область - 159
Тернопольская область - 127
Харьковская область - 521
Херсонская область - 141
Хмельницкая область - 348
Черкасская область - 269
Черновицкая область - 165
Черниговская область - 83.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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