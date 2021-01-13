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В Украине из-за снегопадов обесточены 55 населенных пунктов

13.01.2021 10:00
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В Украине из-за снегопадов обесточены 55 населенных пунктов

В Украине из-за сложных погодных условий обесточены 55 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в среду, 13 января.
"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях, а именно Днепропетровская – 20, Донецкая – 12 Николаевская – 12 и Запорожская – 11", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В ГСЧС добавили, что сейчас осадки в виде снега (местами с дождем) наблюдаются в Донецкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.
По информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет, сообщили чрезвычайники.



Теги: ремонт, снегопад, отключение, электроснабжение
 
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