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Рада запустила опрос относительно сокращения числа нардепов
15.01.2021 16:00
На официальном Telegram-канале Верховной Рады запустили опрос относительно сокращения количества народных депутатов в парламенте. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канала ВР.
Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов с 450 до 300?"
Предлагаются следующие ответы: "Да", "Нет" и "Не определился".
Накануне комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017, предусматривающий внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции в части сокращения числа парламентариев с 450 до 300.
Теги: опрос, Конституция, число, Верховная Рада, депутаты
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