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В Украине началась акция "Стоп тарифный геноцид"

15.01.2021 13:00
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В Украине началась акция "Стоп тарифный геноцид"

В городах Украины началась всеукраинская акция "Стоп тарифный геноцид". Митинги проходят в Киеве, Одессе, Херсоне, Сумах, Виннице, Черкассах и других городах, передает Корреспондент.net.
Требования протестующих:
1. Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ должны инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение;
2. Кабинет Министров должен отменить свое постановление № 1325 от 28.12.2020, которое повышает стоимость электроэнергии для населения;
3. СНБО должен безотлагательно рассмотреть и инициировать возвращение в собственность местных громад газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний;
4. Отозвать законопроект №3613, который легализирует рэкет за коммунальные долги.



Теги: акция, протест, тарифы
 
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