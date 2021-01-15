В Украине началась акция "Стоп тарифный геноцид"

15.01.2021 13:00

В городах Украины началась всеукраинская акция "Стоп тарифный геноцид". Митинги проходят в Киеве, Одессе, Херсоне, Сумах, Виннице, Черкассах и других городах, передает Корреспондент.net.

Требования протестующих:

1. Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ должны инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение;

2. Кабинет Министров должен отменить свое постановление № 1325 от 28.12.2020, которое повышает стоимость электроэнергии для населения;

3. СНБО должен безотлагательно рассмотреть и инициировать возвращение в собственность местных громад газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний;

4. Отозвать законопроект №3613, который легализирует рэкет за коммунальные долги.