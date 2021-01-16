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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января

16.01.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января

7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2021 года. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
госпитализовано - 2 083 человека;
летальних случаев - 144;
выздоровело - 9 792 человека;
осуществлено тестирований - 48 700 (в том числе методом ПЦР - 29363, методом ИФА - 19337).
За все время пандемии в Украине:
заболели - 1 154 692 человека;
выздоровело - 857 183 человека;
летальних случаев - 20 686;
проведено ПЦР-тестов - 5 934 439.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 821 случай;
Винницкая область - 228 случаев;
Волынская область - 204 случая;
Днепропетровская область - 586 случаев;
Донецкая область - 540 случаев;
Житомирская область - 200 случаев;
Закарпатская область - 147 случаев;
Запорожская область - 696 случаев;
Ивано-Франковская область - 168 случаев;
Киевская область - 474 случая;
Кировоградская область - 92 случая;
Луганская область - 155 случаев;
Львовская область - 485 случаев;
Николаевская область - 409 случаев;
Одесская область - 325 случаев;
Полтавская область - 350 случаев;
Ривненская область - 243 случая;
Сумская область - 237 случаев;
Тернопольская область - 145 случаев;
Харьковская область - 285 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 210 случаев;
Черкасская область - 323 случая;
Черновицкая область - 209 случаев;
Черниговская область - 134 случая.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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