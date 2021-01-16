Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января

16.01.2021 10:00

7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2021 года. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализовано - 2 083 человека;

летальних случаев - 144;

выздоровело - 9 792 человека;

осуществлено тестирований - 48 700 (в том числе методом ПЦР - 29363, методом ИФА - 19337).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 154 692 человека;

выздоровело - 857 183 человека;

летальних случаев - 20 686;

проведено ПЦР-тестов - 5 934 439.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 821 случай;

Винницкая область - 228 случаев;

Волынская область - 204 случая;

Днепропетровская область - 586 случаев;

Донецкая область - 540 случаев;

Житомирская область - 200 случаев;

Закарпатская область - 147 случаев;

Запорожская область - 696 случаев;

Ивано-Франковская область - 168 случаев;

Киевская область - 474 случая;

Кировоградская область - 92 случая;

Луганская область - 155 случаев;

Львовская область - 485 случаев;

Николаевская область - 409 случаев;

Одесская область - 325 случаев;

Полтавская область - 350 случаев;

Ривненская область - 243 случая;

Сумская область - 237 случаев;

Тернопольская область - 145 случаев;

Харьковская область - 285 случаев;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 210 случаев;

Черкасская область - 323 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 134 случая.