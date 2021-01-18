Последние новости раздела
- Два человека погибли в результате пожара в частном отеле в Одессе13:00
- Кабмин определился с ценой на газ для населения11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января10:00
- Минздрав сократил список стран красной зоны09:00
- Рада запустила опрос относительно сокращения числа нардепов16:00
- В Украине началась акция "Стоп тарифный геноцид"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января10:00
- "Нафтогаз" назвал новую цену на газ для населения12:00
Два человека погибли в результате пожара в частном отеле в Одессе
18.01.2021 13:00
17 января в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома, в котором располагался частный отель. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"В 22:05 пожар был локализирован, а в 23:51 ликвидирован на площади 1 тыс. 200 м кв. В результате пожара погибли 2 человека и пострадали 2 человека, которые госпитализированы в больницу", - подчеркивает ГСЧС.
При этом сообщается, что к тушению были привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники от ГСЧС.
Теги: Одесса, отель, пожар
Читайте также:
- Огненная катастрофа в отеле Одессы: восемь человек сгорели заживо
- Выборы в Одессе: ксерокопии бюллетеней и поддельные списки избирателей
- По следам аварии: сын Анны Герман был нетрезв?
- В Одессе празднуют победу три мажоритарщика
- Депутата объявили в розыск из-за злостного хулиганства
- Депутаты возьмутся за судью, запретившего продажу Одесского припортового завода
- В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»12:00
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление09:00
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса13:00
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"10:00
- Макеевка осталась без телефонной связи15:00
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра13:00
- 15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек11:00
- В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде18:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 января по данным ГПСУ17:00
- Два человека погибли в результате пожара в частном отеле в Одессе13:00
- В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»12:00
- Кабмин определился с ценой на газ для населения11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января10:00
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление09:00
- У берегов Турции затонул сухогруз с украинским экипажем08:00
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 января15:00
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января11:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО
- В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра
- Макеевка осталась без телефонной связи
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 января
- Украина увеличит мощность радиостанций на Донбассе
- На КПВВ «Новотроицкое» начинают бесплатное тестирование на COVID-19
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу