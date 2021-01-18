Два человека погибли в результате пожара в частном отеле в Одессе

18.01.2021 13:00

17 января в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома, в котором располагался частный отель. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"В 22:05 пожар был локализирован, а в 23:51 ликвидирован на площади 1 тыс. 200 м кв. В результате пожара погибли 2 человека и пострадали 2 человека, которые госпитализированы в больницу", - подчеркивает ГСЧС.

При этом сообщается, что к тушению были привлечены 60 человек личного состава и 12 единиц техники от ГСЧС.