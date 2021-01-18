Кабмин определился с ценой на газ для населения

18.01.2021 11:00

Цена на газ для населения в Украине снижена до 6,99 грн за кубометр. Такое решение на внеочередном заседании принял Кабинет Министров, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает телеканал 112 Украина.

"По поручению президента Украины правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше, чем 6,99 грн за куб, поставщики газа не смогут повысить цену", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в среднем на 30%.

"Подчеркну, что установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен, или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше и составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - добавил Шмыгаль.