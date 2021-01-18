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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января
3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине за минувшие сутки. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов.
В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 304 человека;
летальных случаев - 67;
выздоровели - 5 236 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 13 247 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 2 846).
За все время пандемии в Украине:
заболели - 1 163 716 человек;
выздоровели - 871 196 человек;
летальных случаев - 20 869;
проведено ПЦР-тестов - 5 964 388.
Суточный прирост больных по регионам:
г. Киев – 301 случай;
Винницкая область – 102 случая;
Волынская область – 129 случаев;
Днепропетровская область – 220 случаев;
Донецкая область – 91 случай;
Житомирская область – 111 случаев;
Закарпатская область – 91 случай;
Запорожская область – 266 случаев;
Ивано-Франковская область – 110 случаев;
Киевская область – 240 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Львовская область – 122 случая;
Николаевская область – 323 случая;
Одесская область – 150 случаев;
Полтавская область – 92 случая;
Ровенская область – 61 случай;
Сумская область – 84 случая;
Тернопольская область – 91 случай;
Харьковская область – 46 случаев;
Херсонская область – 78 случаев;
Хмельницкая область – 1 случай;
Черкасская область – 120 случаев;
Черновицкая область – 161 случай;
Черниговская область – 36 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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