Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января

18.01.2021 10:00

3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине за минувшие сутки. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов.

В частности, заболели 107 детей и 87 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 304 человека;

летальных случаев - 67;

выздоровели - 5 236 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 13 247 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 2 846).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 163 716 человек;

выздоровели - 871 196 человек;

летальных случаев - 20 869;

проведено ПЦР-тестов - 5 964 388.

Суточный прирост больных по регионам:

г. Киев – 301 случай;

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 220 случаев;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 111 случаев;

Закарпатская область – 91 случай;

Запорожская область – 266 случаев;

Ивано-Франковская область – 110 случаев;

Киевская область – 240 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 122 случая;

Николаевская область – 323 случая;

Одесская область – 150 случаев;

Полтавская область – 92 случая;

Ровенская область – 61 случай;

Сумская область – 84 случая;

Тернопольская область – 91 случай;

Харьковская область – 46 случаев;

Херсонская область – 78 случаев;

Хмельницкая область – 1 случай;

Черкасская область – 120 случаев;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 36 случаев.