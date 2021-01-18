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Завтра Украину посетит новый председатель ОБСЕ
На этой неделе Украину с рабочим визитом посетит действующая глава ОБСЕ Анн Линде, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
"19-20 января действующий глава ОБСЕ, Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде будет находиться в Украине с рабочим визитом. Именно Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчеркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году", - говорится в сообщении.
Указано, что в рамках визита Анн Линде встретится в Киеве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они должны обсудить ряд тем, среди которых ситуация безопасности во временно оккупированных Крыму и Донбассе, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержку деятельности ОБСЕ.
Анн Линде также планирует посетить зону ООС на Донбассе. Там она лично ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ против Украины.
Теги: Донбасс, визит, ОБСЕ, председатель
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