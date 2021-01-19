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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января
В Украине за сутки 3939 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1167655 выявленных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 19 января.
При этом скончались за сутки 177 человек (всего - 21046), а выздоровели 15 052 украинцев (всего - 886248).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 637
Винницкая область - 73
Волынская область - 70
Днепропетровская область - 201
Донецкая область - 174
Житомирская область - 38
Закарпатская область - 94
Запорожская область - 449
Ивано-Франковская область - 127
Киевская область - 150
Кировоградская область - 29
Луганская область - 64
Львовская область - 197
Николаевская область - 115
Одесская область - 453
Полтавская область - 197
Ровенская область - 58
Сумская область - 61
Тернопольская область - 67
Харьковская область - 237
Херсонская область - 26
Хмельницкая область - 39
Черкасская область - 208
Черновицкая область - 172
Черниговская область - 3.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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