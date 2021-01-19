Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января

19.01.2021 11:00

В Украине за сутки 3939 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1167655 выявленных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 19 января.

При этом скончались за сутки 177 человек (всего - 21046), а выздоровели 15 052 украинцев (всего - 886248).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 637

Винницкая область - 73

Волынская область - 70

Днепропетровская область - 201

Донецкая область - 174

Житомирская область - 38

Закарпатская область - 94

Запорожская область - 449

Ивано-Франковская область - 127

Киевская область - 150

Кировоградская область - 29

Луганская область - 64

Львовская область - 197

Николаевская область - 115

Одесская область - 453

Полтавская область - 197

Ровенская область - 58

Сумская область - 61

Тернопольская область - 67

Харьковская область - 237

Херсонская область - 26

Хмельницкая область - 39

Черкасская область - 208

Черновицкая область - 172

Черниговская область - 3.