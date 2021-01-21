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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января
В Украине зафиксировали 5583 новых случая коронавируса за день, всего в стране их уже 1177621. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 января.
При этом выздоровел за день 13 981 украинец (всего - 914730), а 241 человек скончался (всего - 21499).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 595
Винницкая область - 186
Волынская область - 154
Днепропетровская область - 295
Донецкая область - 280
Житомирская область - 184
Закарпатская область - 127
Запорожская область - 358
Ивано-Франковская область - 177
Киевская область - 235
Кировоградская область - 41
Луганская область - 124
Львовская область - 337
Николаевская область - 170
Одесская область - 223
Полтавская область - 244
Ровенская область - 251
Сумская область - 261
Тернопольская область - 150
Харьковская область - 302
Херсонская область - 101
Хмельницкая область - 202
Черкасская область - 162
Черновицкая область - 209
Черниговская область - 215.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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