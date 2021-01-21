Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января

21.01.2021 11:00

В Украине зафиксировали 5583 новых случая коронавируса за день, всего в стране их уже 1177621. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 января.

При этом выздоровел за день 13 981 украинец (всего - 914730), а 241 человек скончался (всего - 21499).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 595

Винницкая область - 186

Волынская область - 154

Днепропетровская область - 295

Донецкая область - 280

Житомирская область - 184

Закарпатская область - 127

Запорожская область - 358

Ивано-Франковская область - 177

Киевская область - 235

Кировоградская область - 41

Луганская область - 124

Львовская область - 337

Николаевская область - 170

Одесская область - 223

Полтавская область - 244

Ровенская область - 251

Сумская область - 261

Тернопольская область - 150

Харьковская область - 302

Херсонская область - 101

Хмельницкая область - 202

Черкасская область - 162

Черновицкая область - 209

Черниговская область - 215.