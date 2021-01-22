Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 января

22.01.2021 11:00

В Украине за день выявили 5348 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1182969 выявленных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 22 января.

При этом выздоровели за сутки 14 239 украинцев (всего - 928969), а 163 человека скончались (всего - 21662).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 507

Винницкая область - 162

Волынская область - 135

Днепропетровская область - 414

Донецкая область - 266

Житомирская область - 152

Закарпатская область - 142

Запорожская область - 350

Ивано-Франковская область - 226

Киевская область - 313

Кировоградская область - 28

Луганская область - 67

Львовская область - 370

Николаевская область - 275

Одесская область - 287

Полтавская область - 192

Ровенская область - 160

Сумская область - 123

Тернопольская область - 113

Харьковская область - 300

Херсонская область - 81

Хмельницкая область - 134

Черкасская область - 195

Черновицкая область - 217

Черниговская область - 139.