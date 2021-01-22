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В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек

22.01.2021 08:00
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В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек

Глава государства поручил Кабмину срочно создать Государственную комиссию для выяснения причин возникновения пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Страшная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше", - написал Зеленский.
"Знаю, что спасатели с первых минут находятся на месте и тушат пожар. Поручаю Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем", - добавил президент.



Теги: Харьков, пожар, дом престарелых, жертвы
 
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