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Зеленский объявил всеукраинский день траура из-за пожара в Харькове

22.01.2021 15:00
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Зеленский объявил всеукраинский день траура из-за пожара в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский объявит 23 января днем траура на государственном уровне из-за пожара в доме престарелых, в котором погибли 15 человек. Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил во время брифинга в Харькове.
"Выводы нужно делать после получения всех деталей… Еще раз соболезнования всем родным и близким, харьковчан… К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие. Но мы выясним всю ситуацию, понимаем, что очень серьезные вызовы будут. Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал Зеленский.



Теги: Харьков, пожар, траур, день, Зеленский
 
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