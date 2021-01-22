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Зеленский прибыл в Харьков из-за пожара в доме престарелых

22.01.2021 12:00
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Зеленский прибыл в Харьков из-за пожара в доме престарелых

Президент Владимир Зеленский прилетел в Харьков и сейчас находится на месте пожара, в котором погибли 15 пожилых людей, передает Укринформ.
Вместе с Главой государства на месте трагедии находятся министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук, председатель облсовета Артур Товмасян, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов и другие должностные лица города и области.



Теги: Харьков, пожар, дом престарелых, Зеленский
 
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