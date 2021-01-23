В Павлограде произошел пожар в общежитии, где проживают переселенцы из Донбасса

23.01.2021 15:00

По сообщению жителей в соцсетях, в Палограде Днепропетровский области в поселке Химзавод сегодня, 23 января, случился пожар в общежитии по ул. Заводской, 28, в котором проживает несколько сотен человек, преимущественно, переселенцы из Донбасса, передает «ДонПресс».

Так же информацию о пожаре подтверждает пресс-служба Павлоградского межрайонного МРУ ГУ ГСЧС Днепропетровской области и сами жильцы, которых эвакуируют из горящего общежития.

По сообщению пресс-службы ГСЧС, по предварительным данным, возгорание началось на 3-ем этаже общежития, а затем, пламя пожара распространилось на весь этаж.

Как сообщают местные жители, пожарные болгаркой срезали двери запасного выхода, чтобы все люди смогли выйти из горящего общежития по двум лестничным пролетам.

Нескольких людей пожарные снимали с окон при помощи автолестницы. Есть пострадавшие, в том числе и дети, их доставили в больницу.

Известно, что к месту происшествия прибыли 3 автомобиля и автовышка, 2 кареты скорой помощи, сотрудники РЭСа, полиции и газовой службы.