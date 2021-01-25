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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 января
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 516 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки госпитализированы – 1 166 человек; летальных исходов - 63; выздоровели – 5 783 человека; осуществлено тестирований за сутки - 13 962 (в том числе методом ПЦР - 10 573, методом ИФА - 3 389).
За последние 24 часа больше всего подтвержденных COVID-случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и в Киеве (146).
С начала пандемии в нашей стране:
заболело – 1 194 328 человек;
выздоровели - 953 297 человек;
летальных исходов - 21 924;
проведено ПЦР-тестов – 6 108 668.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 146 случаев;
Винницкая область - 67 случаев;
Волынская область - 66 случаев;
Днепропетровская область - 136 случаев;
Донецкая область - 126 случаев;
Житомирская область - 122 случая;
Закарпатская область - 59 случаев;
Запорожская область - 241 случай;
Ивано-Франковская область - 238 случаев;
Киевская область - 102 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 41 случай;
Львовская область - 138 случаев;
Николаевская область - 123 случая;
Одесская область - 166 случаев;
Полтавская область - 84 случая;
Ровенская область - 49 случаев;
Сумская область - 101 случай;
Тернопольская область - 95 случаев;
Харьковская область - 51 случай;
Херсонская область - 90 случаев;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черкасская область - 68 случаев;
Черновицкая область - 160 случаев;
Черниговская область - 42 случая.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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