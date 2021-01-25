Увеличилось число жертв пожара в доме престарелых в Харькове

25.01.2021 13:00

Жертв пожара в харьковском доме престарелых стало больше – в больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Всего в результате пожара погибли 16 человек. По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия:

- Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня);

- Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;

- Пожар возник в результате замыкания электросети.