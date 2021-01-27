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Кравчук заявил об "исчезновении" пленных из "списка Медведчука"
У представителей украинской власти нет информацией о местоположении граждан Украины, которых представители ОРДЛО якобы намеревались передать народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Об этом сообщил «Новостям Донбасса» глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.
Как уточнил Кравчук, предложенный членами НВФ способ передачи пленных выглядит довольно странно — не на КПВВ на линии разграничения, как обычно, а специальным чартерным рейсом из Ростова-на-Дону в Минск, а оттуда — в Киев:
«Вдруг началась какая-то игра, неприличная я бы сказал. Мне сообщают, что вроде бы ОРДЛО, которое подотчетно России, приняло решение передать Украине удерживаемых лиц в количестве девяти человек, но не непосредственно Украине, а господину Медведчуку».
Кравчук добавил, что в назначенный представителями НВФ день самолет из Ростова-на-Дону так и не вылетел, хотя он отправился в киевский аэропорт «Жуляны» встречать людей, кроме того, там присутствовала бригада медиков. Политик уточнил:
«Где эти люди сейчас, мы не знаем, потому что прямо к Украине никто не обращался. Это хотели сделать через частное лицо».
Теги: Донбасс, Кравчук, Медведчук, ОРДЛО, пленные
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