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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 января

27.01.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 января

За прошедшие сутки в Украине выявили 3 776 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 145 человек скончались. Об этом в среду, 27 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также сообщается, что 2 430 человек были госпитализированы. Выздоровели за вчера 14 250 человек. Среди заболевших - 115 детей и 172 медработника.
Всего за сутки было проведено 47 120 тестирований на COVID. Из них методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 миллион 200 тысяч 883 случая человек, выздоровели - 980 085, летальных исходов - 22 202. Активными больными остаются 220 798 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 437 случаев;
Винницкая область - 158 случаев;
Волынская область - 76 случаев;
Днепропетровская область - 188 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 107 случаев;
Закарпатская область - 86 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 167 случаев;
Киевская область - 276 случаев;
Кировоградская область - 48 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Львовская область - 221 случай;
Николаевская область - 174 случая;
Одесская область - 185 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ровенская область - 164 случая;
Сумская область - 85 случаев;
Тернопольская область - 96 случаев;
Харьковская область - 238 случаев;
Херсонская область - 64 случая;
Хмельницкая область - 169 случаев;
Черкасская область - 126 случаев;
Черновицкая область - 169 случаев;
Черниговская область - 30 случаев.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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