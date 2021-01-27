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В Нафтогазе назвали февральскую цену на газ для населения

27.01.2021 12:00
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В Нафтогазе назвали февральскую цену на газ для населения

Газопоставляющая компания Нафтогаз установила цену на газ в феврале - 6,86 грн/куб.м (с учетом НДС), что ниже, чем предельные 6,99 грн/куб.м, утвержденные Кабмином. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе Нафтогаза, передает Корреспондент.net.
"В феврале в рамках тарифного плана Месячный цена голубого топлива - 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", - сообщили в пресс-центре.
В Нафтогазе также утверждают, что открытый рынок газа продолжает работать и в компании стараются предложить пользователям лучшую цену.



Теги: цена, Нафтогаз, газ, февраль
 
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