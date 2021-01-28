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СБУ перекрыла канал сбыта контрафактных сигарет из ОРДЛО и Крыма
В рамках противодействия тенизации экономики Служба безопасности Украины блокировала незаконную реализацию оптовых партий контрафактных сигарет, изготовленных в ОРДЛО и во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По данным предварительного следствия, частная предпринимательница из Краматорска наладила нелегальные поставки через линию разграничения контрафакта из Донецка, Луганска, АРК, а также контрабандных подакцизных товаров из соседних стран. По оперативной информации, подделку злоумышленница поставляла в розничных торговых точек в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Во время обысков в двух гаражных помещениях, где хранили контрафакт, и по местам сбыта подделки оперативники спецслужбы изъяли крупную партию незаконного товара. Речь идет о 75 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора более чем на 4 миллиона гривен.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на выявленные фальсифицированные табачные изделия.
Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и круг лиц, причастных к перемещению контрафакта через линию разграничения.
Теги: Крым, сигареты, СБУ, ОРДЛО
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