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На трассе Киев-Одесса образовалась пробка длиной 30 км
Из-за затяжных снегопадов на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что проблемы с движением наблюдаются на участке дороги Знаменка-Ревова. Проезд обеспечен лишь по двум полосам в направлении Одессы.
"Наблюдаются снежные заносы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто", - сообщили спасатели.
На этом участке работает 24 единицы техники и 43 человека.
Также спасатели добавили, что в Одесской области запрещено движение фурам на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения. Также ограничение на движение грузовиков и автобусов введено в Николаевской области на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.
В ГСЧС добавили, что на Николаевщине минувшей ночью освободили из снежного плена более 50 автомобилей, в том числе три кареты скорой помощи, оказана помощь 111 лицам.
Теги: Киев, Одесса, снегопад, пробка, трасса
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