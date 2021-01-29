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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января

29.01.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января

В Украине немного сократилось число новых случаев коронавируса -за прошедшие сутки их выявили 5 181. Также 128 человек скончалось. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По его данным накануне были госпитализированы 1916 человек. 128 человек скончались, 11 310 – выздоровели.
Среди заболевших - 218 детей и 212 медработников. Больше всего заражений выявили во Львовской области (440), Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
Всего за сутки было проведено 44 143 тестирования на COVID-19. Из них методом ПЦР - 24 769, методом ИФА - 19 374.
С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 211 тысяч 593 человека, выздоровели - 1 млн 3 тысячи 341, умерли - 22 479. Активными больными остаются 208 252 пациента.
Коронавирус в регионах Украины (суточный прирост):
Киев – 361 случай;
Винницкая область – 282 случая;
Волынская область – 159 случаев;
Днепропетровская область – 259 случаев;
Донецкая область – 193 случая;
Житомирская область – 167 случаев;
Закарпатская область – 137 случаев;
Запорожская область – 232 случая;
Ивано-Франковская область – 356 случаев;
Киевская область – 326 случаев;
Кировоградская область – 27 случаев;
Луганская область – 40 случаев;
Львовская область – 440 случаев;
Николаевская область – 207 случаев;
Одесская область – 260 случаев;
Полтавская область – 218 случаев;
Ровненская область – 209 случаев;
Сумская область – 123 случая;
Тернопольская область – 179 случаев;
Харьковская область – 248 случаев;
Херсонская область – 70 случаев;
Хмельницкая область – 147 случаев;
Черкасская область – 131 случай;
Черновицкая область – 258 случаев;
Черниговская область – 152 случая.


 
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