Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января

29.01.2021 11:00

В Украине немного сократилось число новых случаев коронавируса -за прошедшие сутки их выявили 5 181. Также 128 человек скончалось. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его данным накануне были госпитализированы 1916 человек. 128 человек скончались, 11 310 – выздоровели.

Среди заболевших - 218 детей и 212 медработников. Больше всего заражений выявили во Львовской области (440), Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Всего за сутки было проведено 44 143 тестирования на COVID-19. Из них методом ПЦР - 24 769, методом ИФА - 19 374.

С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 211 тысяч 593 человека, выздоровели - 1 млн 3 тысячи 341, умерли - 22 479. Активными больными остаются 208 252 пациента.

Коронавирус в регионах Украины (суточный прирост):

Киев – 361 случай;

Винницкая область – 282 случая;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 259 случаев;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 167 случаев;

Закарпатская область – 137 случаев;

Запорожская область – 232 случая;

Ивано-Франковская область – 356 случаев;

Киевская область – 326 случаев;

Кировоградская область – 27 случаев;

Луганская область – 40 случаев;

Львовская область – 440 случаев;

Николаевская область – 207 случаев;

Одесская область – 260 случаев;

Полтавская область – 218 случаев;

Ровненская область – 209 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 179 случаев;

Харьковская область – 248 случаев;

Херсонская область – 70 случаев;

Хмельницкая область – 147 случаев;

Черкасская область – 131 случай;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 152 случая.