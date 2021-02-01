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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 февраля
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2030 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на треть меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 1 февраля.
В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 103 человека; летальных случаев – 61; выздоровело – 5 131 человек.
Отметим, что снижение суточного прироста новых больных происходит пятый день подряд.
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160), Николаевской области (152), Львовской области (146) и Закарпатской области (127).
Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 221 485 человек, 22 768 человек – умерли, выздоровели – 1 023 915 человек.
Количество новых заболевших COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 79 случаев;
Волынская область - 59;
Днепропетровская область - 76;
Донецкая область - 62;
Житомирская область - 102;
Закарпатская область - 127;
Запорожская область - 87;
Ивано-Франковская область - 297;
Киев - 160;
Киевская область - 100;
Кировоградская область - 3;
Луганская область - 20;
Львовская область - 146;
Николаевская область - 152;
Одесская область - 71;
Полтавская область - 56;
Ровенская область - 27;
Сумская область - 61;
Тернопольская область - 85;
Харьковская область - 36;
Херсонская область - 20;
Хмельницкая область - 3;
Черкасская область - 40;
Черновицкая область - 124;
Черниговская область - 37.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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