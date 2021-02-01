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В Украине началась регистрация на основную сессию ВНО
Регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания началась 1 февраля и продолжится до 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.
"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 1 февраля и продолжится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО 2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210", - говорится в сообщении.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику: 21 мая - химия, 24 мая - испанский, немецкий, французский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня - физика, 10 июня - биология, 15 июня - география.
Теги: регистрация, начало, ВНО
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