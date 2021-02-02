Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля

02.02.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине подтвердили 2 394 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на 20% больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром во вторник, 2 февраля.

В частности, заболели 117 детей и 213 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 833 человека; летальных случаев – 156; выздоровело – 11 457 человек.

Отметим, что рост суточного прироста новых больных произошел после пяти дней снижения.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 1 223 879 человек, 22 924 человека – умерли от COVID, выздоровели – 1 035 372 человека.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 61

Волынская область - 99

Днепропетровская область - 104

Донецкая область - 55

Житомирская область - 14

Закарпатская область - 91

Запорожская область - 217

Ивано-Франковская область – 278

Киев - 285

Киевская область - 120

Кировоградская область - 12

Луганская область - 38

Львовская область - 114

Николаевская область - 27

Одесская область - 131

Полтавская область - 98

Ровенская область - 54

Сумская область - 20

Тернопольская область - 63

Харьковская область - 158

Херсонская область - 19

Хмельницкая область - 13

Черкасская область - 157

Черновицкая область - 159

Черниговская область - 7.