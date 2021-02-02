В Киеве открыли первый в Украине магазин IKEA

02.02.2021 12:00

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина шведской компании IKEA - крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома. Об этом сообщает РБК-Украина.

Вместе с мэром столицы магазин открыли и осмотрели руководитель ИКЕА-Украина Флориан Мелле и Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.

"Мне приятно поздравить компанию IKEA, киевлян и всех украинцев с запуском работы первого физического магазина в Украине. И я рад, что он открывается в столице. Мы совместно работали над тем, чтобы воплотить эту идею. Мы встречались 4 года назад в Давосе, несколько раз в Киеве. И теперь уже видим реализацию нашего сотрудничества. Особенно это важно в такой непростой для бизнеса во всех странах ситуации, вызванной пандемией", - сказал Кличко.

Магазин площадью 5 тыс. кв.м расположен в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall по просп. Степана Бандеры, 36, в Киеве.

В магазине доступны около 2 тыс. наименований товаров, еще 3 тыс. артикулов крупногабаритной продукции доступны на сайте интернет-магазина. Кроме того, торговая точка в ТРЦ Blockbuster Mall также включает пункт выдачи онлайн-заказов и почтомат.

Вход посетителей в магазин осуществляется после регистрации по номеру телефона через QR-код и получения SMS-подтверждения. После получения кода в сообщении в течение 15 минут можно войти в магазин.

Компания предпринимает строгие меры безопасности – в магазине разрешается находиться только в масках и одновременно не более 500 человек, уточняется в сообщении. Кроме того, на территории магазина проводится температурный скрининг посетителей и дезинфекция помещений.