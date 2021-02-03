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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля
В Украине за минувшие сутки выявили 3 285 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на тысячу больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в среду, 3 февраля.
В частности, заболели 156 детей и 186 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали – 2 159 человек, летальных случаев – 165, выздоровели – 10 101 человек.
Отметим, что суточный прирост новых случаев продолжается второй день подряд.
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 227 164 человек, 23 089 человека – умерли, выздоровели – 1 045 473 человека.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 192
Волынская область - 94
Днепропетровская область - 122
Донецкая область - 102
Житомирская область - 62
Закарпатская область - 129
Запорожская область - 211
Ивано-Франковская область – 298
Киев - 330
Киевская область - 164
Кировоградская область - 40
Луганская область - 61
Львовская область - 182
Николаевская область - 65
Одесская область - 177
Полтавская область - 192
Ровенская область - 101
Сумская область - 74
Тернопольская область - 120
Харьковская область - 230
Херсонская область - 23
Хмельницкая область - 0
Черкасская область - 98
Черновицкая область - 165
Черниговская область - 53.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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