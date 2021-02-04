В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-19

04.02.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 5 082 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на две тысячи больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в четверг, 4 февраля.

Среди заболевших 258 детей и 220 медработников. При этом за сутки были госпитализированы 1893 человека, 140 – умерли, выздоровели – 9933.

Отметим, что суточный прирост новых случаев продолжается третий день подряд.

Больше всего новых случаев COVID выявили в Хмельницкой области (429), Ивано-Франковской области (354), в Киеве (342), во Львовской области (308) и Харьковской области (299).

С начала пандемии в стране заболели 1 млн 232 тысячи 246 человек, выздоровели – 1 млн 55 тысяч 406, летальных случаев – 23 229. Активными больными остаются 153 611 пациентов.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 235

Волынская область - 112

Днепропетровская область - 223

Донецкая область - 159

Житомирская область - 282

Закарпатская область - 299

Запорожская область - 253

Ивано-Франковская область – 354

Киев - 342

Киевская область - 189

Кировоградская область - 25

Луганская область - 77

Львовская область - 308

Николаевская область - 97

Одесская область - 163

Полтавская область - 160

Ровенская область - 173

Сумская область - 133

Тернопольская область - 222

Харьковская область - 299

Херсонская область - 55

Хмельницкая область - 429

Черкасская область - 182

Черновицкая область - 177

Черниговская область - 134.