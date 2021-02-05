Минздрав добавил в "красную зону" Молдову и еще 6 стран

05.02.2021 17:00

Украина расширила перечень стран "красной зоны", в который теперь входят 80 стран, что на шесть больше, чем неделей ранее. Новый список в пятницу, 5 февраля, был опубликован на сайте Министерства здравоохранения, передает Корреспондент.net.

По сравнению с прошлой неделей одна страна перешла в "зеленый список" - Суринам.

Однако "красную зону" пополнили Намибия, Ботсвана, Молдова, Кувейт, Малайзия, Мальдивы и Эсватини. Кроме того, в этой зоне находятся популярные среди украинцев Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, Российская Федерация, Германия, Британия и другие страны.

Как известно, "Красная зона" означает, что в этой стране заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. После возвращения из таких стран нужно уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест.

При отрицательном тесте самоизоляция не нужна. Также самоизоляцию можно отменить, если есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.

