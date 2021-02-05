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Минздрав добавил в "красную зону" Молдову и еще 6 стран
Украина расширила перечень стран "красной зоны", в который теперь входят 80 стран, что на шесть больше, чем неделей ранее. Новый список в пятницу, 5 февраля, был опубликован на сайте Министерства здравоохранения, передает Корреспондент.net.
По сравнению с прошлой неделей одна страна перешла в "зеленый список" - Суринам.
Однако "красную зону" пополнили Намибия, Ботсвана, Молдова, Кувейт, Малайзия, Мальдивы и Эсватини. Кроме того, в этой зоне находятся популярные среди украинцев Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, Российская Федерация, Германия, Британия и другие страны.
Как известно, "Красная зона" означает, что в этой стране заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. После возвращения из таких стран нужно уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест.
При отрицательном тесте самоизоляция не нужна. Также самоизоляцию можно отменить, если есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.
Теги: список, Минздрав, карантин, страна, COVID-19
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