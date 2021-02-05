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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 февраля
В Украине за последние сутки выявили 4 923 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это немного меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохрания Максим Степанов в пятницу, 5 февраля.
"В частности, заболели 230 детей и 222 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали – 1 885 человек, летальных случаев – 158, выздоровели – 8 185 человек", – написал Степанов в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.
Отметим, что суточный прирост новых случаев снизился после трех подряд дней роста.
С начала пандемии в стране заболели 1 237 169 человек, 22 707 человек – умерли, выздоровели – 1 063 591 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 271 случай;
Волынская область - 127 случаев;
Днепропетровская область - 287 случаев;
Донецкая область - 146 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 209 случаев;
Запорожская область - 334 случая;
Ивано-Франковская область - 433 случая;
Киев - 321 случай;
Киевская область - 272 случая;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 39 случаев;
Львовская область - 406 случаев;
Николаевская область - 160 случаев;
Одесская область - 157 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ровенская область - 163 случая;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 174 случая;
Харьковская область - 190 случаев;
Херсонская область - 47 случаев;
Хмельницкая область - 231 случай;
Черкасская область - 144 случая;
Черновицкая область - 270 случаев;
Черниговская область - 101 случай.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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