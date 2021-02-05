Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 февраля

05.02.2021 10:00

В Украине за последние сутки выявили 4 923 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это немного меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохрания Максим Степанов в пятницу, 5 февраля.

"В частности, заболели 230 детей и 222 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали – 1 885 человек, летальных случаев – 158, выздоровели – 8 185 человек", – написал Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.

Отметим, что суточный прирост новых случаев снизился после трех подряд дней роста.

С начала пандемии в стране заболели 1 237 169 человек, 22 707 человек – умерли, выздоровели – 1 063 591 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 271 случай;

Волынская область - 127 случаев;

Днепропетровская область - 287 случаев;

Донецкая область - 146 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 209 случаев;

Запорожская область - 334 случая;

Ивано-Франковская область - 433 случая;

Киев - 321 случай;

Киевская область - 272 случая;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 39 случаев;

Львовская область - 406 случаев;

Николаевская область - 160 случаев;

Одесская область - 157 случаев;

Полтавская область - 173 случая;

Ровенская область - 163 случая;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 174 случая;

Харьковская область - 190 случаев;

Херсонская область - 47 случаев;

Хмельницкая область - 231 случай;

Черкасская область - 144 случая;

Черновицкая область - 270 случаев;

Черниговская область - 101 случай.