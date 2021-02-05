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У сайтов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua

05.02.2021 11:00
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У сайтов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены .ua

У сайтов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее оказались под санкциями, отобрали доменные имена, сейчас они доступны только на резервных адресах, информирует Цензор.НЕТ.
"Старые домены у сайтов забрали, они были "разделегированы". По сути владельцы доменов, сайты телеканалов, потеряли возможность их администрировать", - говорится в сообщении.



Теги: Интернет, блокирование, телеканал, Медведчук
 
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