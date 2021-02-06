Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля

06.02.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине выявили 4310 случаев заражения коронавирусом, 129 пациентов скончалось, 7 158 человек выздоровели. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 1884 человека; за сутки сделали 41 410 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).

В Украине с начала пандемии обнаружили 1 241 479 случаев COVID-19; выздоровели 1 070 749 человек и 23 516 пациентов умерли.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 212 случаев;

Винницкая область — 247 случаев;

Волынская область — 99 случаев;

Днепропетровская область — 306 случаев;

Донецкая область — 125 случаев;

Житомирская область — 124 случая;

Закарпатская область — 221 случай;

Запорожская область — 227 случаев;

Ивано-Франковская область — 498 случаев;

Киевская область — 295 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 54 случая;

Львовская область — 286 случаев;

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 176 случаев;

Полтавская область — 111 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 97 случаев;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 225 случаев;

Херсонская область — 67 случаев;

Хмельницкая область — 132 случая;

Черкасская область — 111 случаев;

Черновицкая область — 258 случаев;

Черниговская область — 83 случая.