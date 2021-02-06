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Зеленский записал видео о закрытии телеканалов Медведчука (ВИДЕО)
06.02.2021 09:00
В пятницу, 5 февраля, Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам и опубликовал его на своей странице в Фейсбуке.
На этот раз глава государства впервые обратился к гражданам Украины на русском языке. В своем видеообращении он объяснил, почему решением СНБО заблокировали телеканалы Виктора Медведчука.
Теги: видео, блокирование, телеканал, Медведчук, Зеленский
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