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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля
В Украине 3370 новых случаев коронавируса за день - всего в стране уже 1244849 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 7 февраля.
При этом выздоровели 2 297 человек (всего - 1073046), а скончался 81 украинец (всего - 23597).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 197
Винницкая область - 184
Волынская область - 48
Днепропетровская область - 198
Донецкая область - 188
Житомирская область - 137
Закарпатская область - 169
Запорожская область - 86
Ивано-Франковская область - 454
Киевская область - 176
Кировоградская область - 6
Луганская область - 33
Львовская область - 202
Николаевская область - 118
Одесская область - 212
Полтавская область - 37
Ровенская область - 73
Сумская область - 134
Тернопольская область - 117
Харьковская область - 164
Херсонская область - 50
Хмельницкая область - 97
Черкасская область - 20
Черновицкая область - 185
Черниговская область - 85.
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