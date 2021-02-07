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Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за аварии в Днепропетровской области

07.02.2021 15:00
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Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за аварии в Днепропетровской области

Вчера на станции Воскобойня с рельсов сошли восемь грузовых вагонов. В связи с этим, из-за сбоя в графике, который продолжается около суток, сегодня все еще возможны задержки рейсов в Днепр, Запорожье, Николаев, Мариуполь и обратно на 1 - 3 часа, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
В частности, поезд Мариуполь-Киев задержится в дороге до трех часов и проследует по измененному маршруту через Запорожье, Кривой Рог и Пятихатки.
«Поезд №69 Мариуполь — Львов отправится из Днепра с задержкой ориентировочно на 2 часа. К поезду будут подвезены пассажиры со станции Каменское», — сказано в сообщении.
Сейчас железнодорожники восстанавливают инфраструктуру, которая была повреждена в результате инцидента. До полного восстановления инфраструктуры поезда будут курсировать поврежденным участком с помощью тепловозов.



Теги: авария, Укрзализниця, график, поезда
 
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