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В Украине из-за похолодания снова открыли пункты обогрева

07.02.2021 11:00
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В Украине из-за похолодания снова открыли пункты обогрева

В Украине из-за снижения температуры в регионах развернули уже 4 778 пунктов обогрева. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 7 февраля.
"По состоянию на 7 февраля, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 778 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 764 стационарных пункта, а ГСЧС - 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств", - сказано в сообщении.
Накануне за сутки в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС - 77 человек.



Теги: погода, похолодание, пункт обогрева
 
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